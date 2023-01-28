شكرا لقرائتكم خبر عن لغة الأرقام.. باهر المحمدى يتألق فى مركز الظهير مع الإسماعيلى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي أداءً مميزاً خلال مواجهة الداخلية التى انتهت بفوز الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف. ورصد المركز الإعلامي للإسماعيلى أرقام اللاعب والتى جاءت على النحو التالي ..

– المحمدي نجح فى التخلص من خصومه بنجاح 4 مرات في مباراة الداخلية.

-المحمدي كان ناجحاً أيضا فى معظم تمريراته، بنسبة 71% وتألق دفاعياً باسترجاع الكرة 12مرة في مقابل فقدها 5 مرات فقط.

-رغم إصابة المحمدي قبل المباراة إلا أنه كان حاضرا لاستلام تمريرات زملائه، حيث يعد أحد أكثر لاعبي الإسماعيلي تسلما للكرة، بجانب محمد مخلوف ومحمد عبد السميع لاعبي الوسط.

أرقام قائد الدراويش تثبت أن تألقه له محورين، الأول دفاعي حيث نجح فى إغلاق مفاتيح اللعب لدى الفريق المنافس، والثاني هجومي وقدراته على إرسال كرات عرضية والوصول لمنطقة جزاء الخصم.