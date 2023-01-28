شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات مكثفة بين الأهلي وكولر لحسم ملف صفقة اللاعب الأجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسات مكثفة مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، لإطلاعه على آخر تطورات مفاوضات اللاعب الأجنبي الجديد المُقرر التعاقد معه خلال الأيام_وربما الساعات_ القليلة المقبلة.

ويتشاور مسئولو الأهلي مع كولر بشأن جميع الملفات التى تخص فريق الكرة، ومنها ملف اللاعب الأجنبي الذى يحتاجه الفريق الفترة الحالية، وتحديداً على الصعيد الهجومي، قبل غلق باب الانتقالات آخر يناير الجاري.

وتسافر بعثة الأهلي فى الخامسة مساء اليوم، السبت، للمغرب على متن طائرة خاصة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام خلاال الفترة من 1 حتى 11 فبراير المقبل.

ويحرص مسئولو الأهلي على وضع كولر في الصورة دائماً بشأن مستجدات ضم مهاجم جديد خاصة وأن مبالغة الأندية جعلت الأهلي يُغيّر من خريطة تعاقداته في الميركاتو الحالي.

إدارة الأهلي كانت تضع أمامها عدة لاعبين أجانب لاختيار أحدهم وكان في المقدمة الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم بشكتاش التركي ثم البرازيلي جوستافو هنريكي دا سيلفا سوزا لاعب جيونبوك هيونداي الكوري لكن صفقة موليكا ابتعدت تماماً بسبب طلبات نادي بشكتاش والمهاجم الكونغولي حيث فوجئ مسئولو الأهلي بطلبات مُبالغ فيها من النادي واللاعب فتم استبعاد ضم اللاعب على الأقل في الوقت الراهن.

وبالسنبة لمحاولات ضم المهاجم البرازيلي فتبدو صعبة هي الأخرى لنفس السبب لكن المفاوضات مازالت تتم وهناك لاعب أجنبي ثالث يتفاوض معه الأهلي حالياً وقد يتم التعاقد معه خلال ساعات قد لا يكون مهاجم صريح بسبب قلة عدد المهاجمين المعروضين على النادي حالياً وارتفاع أسعارهم.

وتعاقد الأهلي خلال يناير الجاري مع الثلاثي محمد الضاوي "كريستو" ومروان عطية وخالد عبد الفتاح.