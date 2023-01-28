شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يضع برنامجا لتجهيز صالح جمعة لمباريات الإسماعيلى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع صالح جمعة، صانع ألعاب الإسماعيلي، لبرنامج إعداد منفرد من أجل وصوله لأعلى جاهزية فنية وبدنية قبيل الاعتماد عليه فى اللقاءات المقبلة.

وأكد أحمد حسام “ميدو”، المدير الفني للإسماعيلي، أن صالح جمعة لاعب مميز ينقصه فقط اكتمال جاهزيته لتحقيق الإضافة الفنية المنتظرة.

واستعاد الدراويش مسيرة الانتصارات مجدداً على حساب الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف لحساب الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري المحلي.

ويستعيد فريق الاسماعيلى جهود لاعبه أحمد مدبولى، صانع ألعاب الفريق، فى مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها الخامسة مساء الأحد 5 فبراير المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري المصري بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب أحمد مدبولى عن مباراة الاسماعيلى مع الداخلية التى أقيمت مساء الجمعة باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة للمسابقة، بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة الدراويش مع أسوان والتى انتهت بالتعادل السلبى.

وكان أحمد مدبولي قد حصل على البطاقتين السابقتين خلال مواجهتي الزمالك وطلائع الجيش ضمن منافسات المسابقة المحلية.