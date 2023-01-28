شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العجوز مديرا فنيا لكهرباء الإسماعيلية فى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى المهندس سامى أبو وردة، رئيس مجلس إدارة نادى كهرباء الإسماعيلية، منذ قليل، التعاقد مع أحمد العجوز لتولى منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم خلفا للمدرب رضا عطيطو الذى تم تكليفه بتولى رئاسة تدريب قطاع الناشئين بالنادى والإشراف عليه.

وعقد رئيس النادى جلسة خاصة مع المدير الفنى الجديد للفريق، طالبه خلالها ببذل كل الجهد خلال المباريات المقبلة لتحقيق الفوز فى المباريات القادمة لضمان بقاء الفريق المنافسة فى دورى الممتاز ب لكرة القدم.

ويقوم حاليا المدير الفنى الجديد للنادى بجولة تفقدية داخل النادى لمتابعة تدريب الفريق الأول استعدادا للمباراة المرتقبة.

كما حرص رئيس النادى على توجيه الشكر والتقدير لرضا عطيطو المدير الفني السابق وجهازه المعاون عما بذلوه من مجهودات مضنية منذ إسناد مهام تدريب الفريق الأول خلال الفترة الماضية ، مطالبهم ببذل الجهد والعرق باستمرار تفوق قطاع الناشئين في النادى وتحقيقه افضل النتائج مع إمكانية الاستعانة بالعناصر المتميزة من اللاعبين فى الفريق الأول..

ويضم الجهاز المعاون للمدير الفنى الجديد كلا من، أحمد فوزى مدربا عاما، محمد أمان مساعد مدرب، ومحمد نسيم مدرب حراس مرمى.