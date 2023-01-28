شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكشف موقف فراس شواط من مواجهة الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور مجدي باز، رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، أن التونسي فراس شواط مهاجم الفريق يعاني من إجهاد عضلي خفيف، وذلك على هامش مشاركته فى لقاء الداخلية ضمن منافسات الدوري العام.

وسجل المهاجم التونسي ثاني أهداف الإسماعيلي فى مواجهة الداخلية خلال اللقاء الذى انتهى بفوز الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدفًا.

وقال طبيب الدراويش، ”إن تلك الإصابة لن تمنعه من التواجد فى التدريبات، حيث يحتاج لراحة قصيرة قبل الانتظام ضمن صفوف الفريق“.

وأضاف، "اللائحة باتت تفرض على كل لاعب مصاب يخرج عبر سيارة نقالة لتجنب إهدار الوقت“.

وكان الجهاز الفني للدراويش قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة قبل بدء الاستعداد لملاقاة الاتحاد يوم 5 فبراير المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية فى ختام منافسات الدور الأول من عمر المسابقة المحلية.