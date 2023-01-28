شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 28 يناير 2023 العديد من الأخبارالرياضية المهمة وأبرزها، أسامة نبيه يجهز أحمد فتوح للمشاركة أمام فيوتشر غداً، والأهلي يطير إلى المغرب اليوم للمشاركة فى مونديال الأندية.

رابطة الأندية تستقر على انتهاء مسابقة الدورى منتصف يوليو المقبل

استقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة على إنهاء مسابقة الدوري العام منتصف يوليو المقبل، بحد أقصى، حتى تتمكن من إرسال الأندية المصرية الأربعة المشاركة فى بطولات أفريقيا للموسم المقبل عقب انتهاء البطولة، وليس وفقا لترتيب الدور الأول كما حدث الموسم الماضي.

أسامة نبيه يجهز أحمد فتوح للمشاركة أمام فيوتشر غداً

يجهز أسامة نبيه، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق للعودة للمشاركة فى مواجهة فيوتشر المقرر لها مساء غد الأحد باستاد القاهرة الدولى.

أنهى نادى حرس الحدود تعاقده بشكل رسمي مع الحارس أحمد سعدني قادماً من سموحة لمدة ستة أشهر، تبدأ من يناير الجارى وحتى نهاية هذا الموسم. ووقع الحارس الشاب على عقود مع حرس الحدود في وجود العميد علاء السعدني مدير الكرة ومحمد رزق وكيل اللاعب.

ينتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى مران الفريق اليوم، السبت، بعد تعافيه من الوعكة الصحية التى تعرض لها خلال اليومين الماضين، نتيجة إصابته بنزلة برد قوية، وتسببت فى غيابه عن مباراة المحلة الأخيرة بالجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز وانتهت بخسارة الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف.

الأهلي يطير إلى المغرب اليوم للمشاركة فى مونديال الأندية

تتوجه بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي، فى الخامسة مساء اليوم السبت، إلى المغرب على متن طائرة خاصة، للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية التى تقام بالمغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل، ويستهلها الأهلي بمواجهة فريق أوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا بمدينة طنجة فى الأول من الشهر المقبل.

أشعة جديدة لتحديد مدة غياب جنش عن فيوتشر بعد إصابته بتمزق فى الخلفية يخضع محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى فريق فيوتشر، لفحوصات طبية جديدة لتحديد برنامجه العلاجي ومدة الغياب عن الفريق، وذلك بعد ثبوت إصابته بتمزق بمقدار 7 مللي فى العضلة الخلفية، وتأكد غيابه عن مباراة فريقه المرتقبة مع الزمالك والمقرر لها السابعة مساء غدٍ الأحد ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

يضع مسئولو نادى طلائع الجيش الرتوش الأخيرة على صفقة التعاقد مع ثنائى أفريقى فى مركز المهاجم والجناح من أجل الإعلان عنها قبل غلق باب القيد الشتوى نهاية الشهر الجاري، ويتواصل الجهاز الإدارى للطلائع مع الأندية التى يلعب لها الثنائى الأفريقى لإرسال البطاقة الدولية بحثاً عن إنهاء إجراءات انضمامهما وقيدهما فى صفوف الفريق بشكل رسمي.