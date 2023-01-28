شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبًا فى قائمة سموحة لمواجهة إنبي.. عودة الهانى سليمان وظهور مغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار أحمد سامي المدير الفني الجديد لنادى سموحة 20 لاعبًا فى قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة إنبي، المقرر لها غدًا الأحد، فى إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

شهدت القائمة عودة الهانى سليمان مرة أخرى بعدما غاب عن آخر مباراتين للفريق السكندري، بالإضافة إلى أليا سيلا الذى خرج من حسابات طارق العشرى، وظهور محمد مغربي مدافع الأهلي المعار للفريق السكندري.

وجاءت قائمة سموحة لمواجهة إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: الهانى سليمان وعمر صلاح

الدفاع: أحمد حكم، محمود شبانة، شريف رضا، أحمد جمال، أحمد عبد العزيز، أحمد شوشة، محمد مغربي

الوسط: محمد نادى، أحمد مصطفى، محمد عصام، زياد طارق، محمود حليمو، حسين فيصل، دوكوا دودو، محمد سعيد مكرونة

الهجوم: أليا سيلا، حسام حسن، أبو بكر محمد

ويحتل فريق سموحة المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 16 نقطة من 15 مباراة، حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 5 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 9 أهداف، بينما استقبل مرماه 13 هدفا.

جدير بالذكر أن فريق سموحة سقط أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ 15 بالدورى، أحرز هدفى بيراميدز رمضان صبحى فى الدقيقة 16 ومصطفى فتحى فى الدقيقة 56، بينما أحرز هدف سموحة الوحيد أسامة فيصل فى الدقيقة 30 من عمر المباراة.