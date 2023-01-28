ماجدة الخواجة تفوز بعضوية اتحاد شمال أفريقيا لألعاب القوى

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القاهرة - سامية سيد - فازت الدكتورة مجدة الخواجة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى، بعضوية مجلس إدارة اتحاد شمال أفريقيا لألعاب القوى، وأقيمت انتخابات اتحاد ألعاب القوى لاتحاد شمال أفريقيا اليوم بدولة تونس.

ونجحت الدكتورة ماجدة الخواجة فى الحصول على منصب عضوية مجلس إدارة اتحاد شمال أفريقيا على مقعد المرأة بالتزكية.

وقدم سيف شاهين، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، التهنئة للدكتورة مجدة الخواجة على فوزها بعضوية اتحاد شمال أفريقيا مؤكدا أن سياسة الاتحاد تهدف لتطوير اللعبة وتحقيق النتائج المميزة في كل البطولات والتواجد الدولي والقاري والإقليمي على مستوى المنافسات والإداري وتواجد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري في المناصب الخارجية في صالح ألعاب القوى المصرية.