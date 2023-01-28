شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن رحلة الأهلي للمغرب للمشاركة فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي للسفر إلى المغرب مساء اليوم، السبت، للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية التى تقام بالمغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل، ونستعرض فى التقرير التالى أهم المعلومات الخاصة برحلة الأهلي للمغرب.

س: ما هو موعد سفر الأهلي للمغرب؟

ج: بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي تطير فى الخامسة مساء اليوم، السبت، إلى المغرب على متن طائرة خاصة، للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية.

س: متى يبدأ الأهلي مبارياته في بطولة العالم للأندية؟

ج: يستهل الأهلي البطولة التى تقام بالمغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل بمواجهة فريق أوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا بمدينة طنجة فى الأول من الشهر المقبل، وحال فوز الأهلي على بطلي نيوزيلندا وأمريكا سيلتقى مع ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي البطولة 8 فبراير المقبل.

س: ماذا عن برنامج الأهلي اليوم؟

ج: لاعبو الأهلي تجمعوا بمقر النادى الساعة 9.45 صباحاً استعداداً وخاضوا مراناً فى الحادية عشرة صباحاً، ثم تناولوا وجبة الغداء بالنادى وارتدت البعثة الزي الرسمي "البدلة الرسمية" قبل التحرك للمطار لاستقلال طائرة خاصة يسافر بها الفريق للمغرب للمشاركة فى كأس العالم للأندية.

س: ما عدد مشاركات الأهلي في بطولة العالم للأندية؟

ج: يشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثامنة فى تاريخه والثالثة على التوالي، وتعد أفضل النتائج التي حققها الأهلي فى البطولة هي حصد الميدالية البرونزية أعوام 2006 و2020 و2021، ويتطلع لتحقيق مركز أفضل فى النسخة الحالية.

س: وماذا عن قائمة الأهلي في مونديال الأندية؟

ج: الأهلي أرسل مؤخراً قائمة مبدئية تضم 32 لاعباً ويحق له إستبدال وإجراء أي تغييرات عليها حتى يوم 30 يناير الجارى، حيث يتم إرسال القائمة النهائية 30 وتضم 23 لاعباً فقط.