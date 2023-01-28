شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يضم 26 لاعباً لمعسكر المنتخب الأولمبى.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن روجيريو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، قائمة المنتخب خلال المعسكر من 30 يناير حتى 3 فبراير استعداداً لمواجهة زامبيا فى شهر مارس المقبل ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد 2024 .

وضمت القائمة 26 لاعباً هم:

حراسة المرمى

يوسف نادر عبد الغفار

محمد جميل نديم

علي الجابري

محمد أحمد سيحا

الدفاع

حسام عبد المجيد

حاتم محمد محمود

محمد حسام الدين

محمد طارق

أحمد عيد

إسلام المزين

محمد مغربي

محمد سمير

أحمد سيد عبد النبي

الوسط

إبراهيم عادل

محمود صابر

عماد ميهوب

زياد فرج

محمد سعيد "مكرونة"

مصطفى سعد "ميسي"

محمد محمد شحاتة

محمود جهاد

علي زعزع

عبد الغني محمد

الهجوم

حسام أشرف

أسامة فيصل

عبد الرحمن عاطف