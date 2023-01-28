شكرا لقرائتكم خبر عن منع رئيس قطاع ناشئي سموحة من دخول النادى لتوديع اللاعبين بعد رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض أمن نادي سموحة السماح لـ عطية السيد، رئيس قطاع الناشئين الذى قدم استقالته، دخول النادى من أجل توديع اللاعبين والمدربين فى قطاع الناشئين.

وأكد عطية السيد أنه استأذن من عمر الغنيمي نائب رئيس مجلس الإدارة بالتواجد اليوم من أجل توديع المدربين واللاعبين، إلا أنه فوجئ برفض الأمن دخوله، ما جعل اللاعبين والمدربين يخرجون لتوديع عطية السيد.



منع رئيس قطاع الناشئين في سموحة



منع رئيس قطاع ناشئي سموحة

من جهته أعلن محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، تقديم عطية السيد رئيس قطاع الناشئين استقالته، وقال عامر عبر صفحته الرسمية، "الكابتن عطية السيد تقدم باستقالته من وظيفته في نادي سموحة لإصراره على استمرار الرياضيين في فرق الناشئين في نادي سموحة بكثافة كبيرة".

وأضاف عامر: "الكابتن عطية السيد أصر على وجود 116 رياضيا، بعد أن كان عددهم العام السابق 82، طلبت منه من خلال مدير النشاط الرياضي تخفيض أعداد الرياضيين، خاصة في الفرق التي تلعب على بطولة الإسكندرية؛ لأن هؤلاء الرياضيين يكلفون النادي أرقاما كبيرة وبدون جدوى حقيقية.

وتابع: "عطية السيد تعهد بتخفيض 49 رياضيا، للأسف خفض 26 فقط، وطالب بسداد مستحقات مالية كبيرة للرياضيين، لم نطلب منه تخفيض أي لاعب في الفرق التي تلعب بطولة الجمهورية، على أساس إعادة تخفيض غالبيتهم فور انتهاء الموسم الرياضي.

ويحتل فريق سموحة المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 16 نقطة من 15 مباراة، حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 5 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 9 أهداف، بينما استقبل مرماه 13 هدفا.