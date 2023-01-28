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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تستعد ملاعب المغرب خلال الأيام القليلة المقبلة لاستضافة النسخة التاسعة عشرة من بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخها.

المغرب تستعد لاستضافة النسخة التاسعة عشرة من بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثالثة

وتقام منافسات كأس العالم للأندية 2022 في العاصمة المغربية الرباط، خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير/ شباط المقبل، بمشاركة 7 فرق.

وتشارك في النسخة المقبلة من مونديال الأندية 3 فرق عربية، هي الوداد المغربي صاحب الأرض، والأهلي المصري ممثلًا لقارة إفريقيا، والهلال السعودي ممثلًا لقارة آسيا.



بينما يشارك ريال مدريد الإسباني في البطولة بصفته بطلًا لدوري أبطال أوروبا، وفلامنجو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس، وسياتل سيندورس الأمريكي بطل دوري أبطال الكونكاكاف، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل الأوقيانوسيا.



قبل نسخة 2022، نظم المغرب كأس العالم للأندية مرتين عامي 2013 و2014، وستكون البطولة المقبلة هي المرة الثالثة التي تنظم فيها البطولة هناك.



النسخة الأولى لكأس العالم للأندية التي أقيمت بالمغرب كانت النسخة العاشرة سنة 2013، وشارك بها فريقان عربيان وهما الأهلي المصري والرجاء المغربي، ومعهما شاركت فرق بايرن ميونخ الألماني وأتلتيكو مينيرو البرازيلي وجوانجزو إيفرجراند الصيني ومونتيري المكسيكي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وشارك الأهلي المصري وقتها بصفته بطلًا لقارة إفريقيا، بينما شارك الرجاء كمستضيف بصفته بطلًا للدوري المغربي.

وشهدت البطولة احتلال الأهلي للمركز السادس بعدما خسر في مباراتين 0-2 أمام جوانجزو إيفرجراند الصيني بطل آسيا وفي لقاء المركز الخامس ضد مونتيري المكسيكي بطل أمريكا الشمالية 1-5.

البطولة شهدت إنجازا عربيا غير مسبوق بتأهل الرجاء للدور النهائي كأول فريق عربي يحقق ذلك، لكنه خسر بثنائية دون رد أمام بايرن ميونخ بطل أوروبا.



نظمت كأس العالم للأندية في المغرب لآخر مرة سنة 2014، وشهدت مشاركة المغرب التطواني بصفته بطلًا للمغرب ووفاق سطيف من الجزائر كحامل لقب دوري أبطال إفريقيا من الفرق العربية، بالإضافة إلى ريال مدريد بطل أوروبا وسان لورينزو الأرجنتيني بطل أمريكا الجنوبية وأوكلاند سيتي من أوقيانوسيا وويسترن سيدني الأسترالي من آسيا وكروز أزول المكسيكي من أمريكا الشمالية.



وودع المغرب التطواني البطولة بشكل مبكر بخسارة في الدور الأول بركلات الترجيح ضد أوكلاند سيتي 3-4 بعد وقت إضافي، ثم تفوق الفريق النيوزيلندي مجددًا على وفاق سطيف في ربع النهائي بهدف دون رد.

بينما فاز سطيف بركلات الترجيح على ويسترن سيدني واندررز بطل آسيا بركلات الترجيح 5-4 في لقاء المركز الخامس بعد تعادل إيجابي 2-2.

وفاز فريق ريال مدريد بالبطولة بالفوز في النهائي 2-0 على سان لورنزو الأرجنتيني بطل أمريكا الجنوبية بهدفي سيرخيو راموس وجاريث بيل.