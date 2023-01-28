شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتحرك لمطار القاهرة للسفر إلى المغرب لخوض مونديال الأندية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي فيديو لتحرك بعثة الفريق من ملعب التتش فى طريقها لمطار القاهرة، لبدء رحلة السفر إلى المغرب، من أجل المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية.

وخاض الأهلي مراناً صباح اليوم بالتتش، وتناول اللاعبون وجبة الغداء فى النادي قبل التحرك حالياً لمطار القاهرة من أجل السفر فى الخامسة مساء اليوم، السبت، على متن طائرة خاصة للمغرب.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين قبل أن يؤدى الجميع تدريبات بدنية مكثفة تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال ، وقاد ميشيل يانكون مرانا قويًا لحراس الفريق، فيما أجرى الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.

ويستهل الأهلى مشاركته في مونديال الأندية الأربعاء المقبل بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي لمواجهة سياتل ساوندرز الأمريكي بطل كونكاكاف فى ربع نهائي البطولة.

وحال فوز الأهلي على بطلي نيوزيلندا وأمريكا سيلتقى مع ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي البطولة 8 فبراير المقبل.