شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم محمد الشامى مع الإسماعيلى أمام الداخلية قبل الفوز برجل المباراة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم محمد الشامي، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أداءً رائعاً خلال مباراة فريقه أمام الداخلية ضمن منافسات الدوري العام.

واستعاد الإسماعيلي سلسلة انتصاراته هذا الموسم بعد غياب 7 لقاءات، وذلك بالفوز على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت مساء أمس، الجمعة، على ملعبه بالإسماعيلية فى الأسبوع الـ 16 من عمر المسابقة المحلية.

وحصد الشامي جائزة أفضل لاعب فى اللقاء بعد الأداء الذى ظهر عليه طوال اللقاء قبل أن يعزز فوز فريقه بإحرازه الهدف الثالث فى مرمى الداخلية قبل دقائق من نهاية المباراة.

ورصد الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي ما قدمه اللاعب الشاب طوال المباراة، وذلك على النحو التالي ..

دقائق .. 90

أهداف .. 1

تسديدات .. 1

دقة تمرير .. 69%

تمريرات صحيحة .. 20 من 29

لمس الكرة .. 49

مراوغات ناجحة .. 2 من 4

عرقلة ناجحة .. 3 من 3

فوز بصراعات ثنائية .. 6 من 8

فوز بصراعات هوائية .. 2 من 7

حصول على أخطاء .. 1