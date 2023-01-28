شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور ينعى جده عبر إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى إمام عاشور، لاعب وسط نادى الزمالك، جده عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، وكتب عاشور: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. جدى لوالدى فى ذمة الله".

وتوفي متولى عبدالغنى، جد اللاعب إمام عاشور أبورجيله، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، صباح اليوم، ومن المقرر تشييع الجثمان وصلاة الجنازة بعد صلاة العصر بمسجد عبدالمنعم رياض بمنطقة الحوال بمدينة السنبلاوين التابعة لمحافظة الدقهلية.



إمام عاشور

ويستعد نادي الزمالك لخوض مواجهة صعبة عندما يلتقى مع فيوتشر فى السابعة مساء غد، الأحد، باستاد القاهرة الدورى، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري، حيث يدخل الفارس الأبيض المباراة بمعنويات جديدة بعدما تولى أسامة نبيه مهمة القيادة الفنية خلفًا للبرتغالى جوسفالدو فيريرا الذى تمت إقالته عقب الخسارة من غزل المحلة بنتيجة 2 / 1، في الوقت الذى يبحث فيه فيوتشر عن تحقيق المكسب واقتناص ثلاث نقاط غالية تؤمن وجوده في المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى.

ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 26 نقطة، حصدهم من 15 مباراة، حقق الفوز في 7، وتعادل في 5، وخسر 3، وسجل لاعبوه 23 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 12 هدف، في المقابل يدخل فيوتشر المباراة محتلا المركز الثانى بجدول الترتيب، برصيد 31 نقطة، حصدهم من 15 مباراة، حقق الفوز في 8 لقاءات، وتعادل في 7، ولم يخسر أي مباراة، وسجل لاعبوه 20 هدف، واستقبلت شباكه 11 هدف.