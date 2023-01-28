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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعرف إلى نزالات رويال رامبل 2023 وموعد الحدث المرتقب والقنوات الناقلة.

ويترقب عشاق المصارعة الحرة منافسات رويال رامبل، التي تمثل بداية الطريق نحو الحدث الأضخم في عالم اللعبة "ريسلمانيا 2023".

ما هو موعد رويال رامبل 2023؟

وكشف الحساب الرسمي لاتحاد WWE عبر موقع "تويتر"، عن النزالات التي تم الإعلان عنها بشكل رسمي حتى الآن، لعرض رويال رامبل 2023.

من المرتقب أن ينطلق أولى نزالات رويال رامبل فجر يوم الأحد المقبل 29 يناير/ كانون ثان 2023.

موعد انطلاقة رويال رامبل هو الساعة الرابعة فجرا بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة فجرا بتوقيت أبوظبي.



يمكن متابعة البث المباشر لرويال رامبل 2023 من خلال تطبيق شاهد بشكل حصري على الهواء مباشرة.

ويتيح تطبيق شاهد إمكانية متابعة النزالات المرتقبة من خلال التعليق الصوتي باللغة العربية.



يلتقي رومان رينز مع نظيره كيفين أوينز على لقب WWE في الحدث الضخم والمرتقب في رويال رامبل.

ويلعب براي وايت ضد إل إي نايت في نزال ماونتن ديو بيتش بلاك، بينما تدافع بيانكا بلير عن لقب راو للسيدات أمام أليكسا بليس.

ويشارك العديد من النجوم والأساطير في نزال رويال رامبل الرئيسي، منهم بروك ليسنر وبوبي لاشلي وذا ميز على صعيد منافسات الرجال.

ويضمن الفائز بنزال رويال رامبل مكانا في الحدث الرسمي بـ "ريسلمانيا 39".، كما جرت العادة خلال السنوات الماضية.