شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزمالك المصري يعلن أولى صفقاته الشتوية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن نادي الزمالك، حامل لقب الدوري المصري الممتاز، التعاقد رسميا مع أولى صفقاته خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

الزمالك المصري يعلن أولى صفقاته الشتوية

ونجح الزمالك في ضم اللاعب ناصر منسي، الذي يشغل مركز المهاجم الصريح، قادما من نادي البنك الأهلي، حسب مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

مرتضى منصور رئيس الزمالك عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، أن "أمير مرتضى (نجله والمشرف العام على الكرة في الزمالك)، قد نجح في التعاقد مع ناصر منسي لمدة 5 سنوات".



وشدد منصور على أن "تلك الخطوة تأتي لتدعيم الخط الهجومي لفريق الزمالك"، الذي يعاني بشكل واضح منذ رحيل اللاعب الدولي مصطفى محمد للاحتراف الخارجي.

ويضم الزمالك بين صفوفه حاليا كل من البنيني سامسون أكينولا والتونسي سيف الدين الجزيري، لكنهما لم يقدما مستويات إيجابية هذا الموسم.

ولم يقدم أي مهاجم بين صفوف الزمالك مستويات جيدة خلال الموسم الحالي، باستثناء اللاعب الشاب يوسف أسامة نبيه، نجل المدير الفني الحالي للفريق.



ويعاني الزمالك كثيرا هذا الموسم، وتراجع الفريق للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري، بعد سلسلة من النتائج السلبية والمستويات الباهتة.

كذلك ودع الفريق الأبيض منافسات كأس مصر لموسم 2021-2022 من دور الأربعة، بعد الخسارة من بيراميدز بركلات الترجيح.

ولم ينجح الزمالك في تحقيق أي فوز على مدار العام الحالي، وتعرض لعدة تعثرات أبرزها أمام غريمه التقليدي الأهلي بثلاثية دون رد في الدوري المصري.