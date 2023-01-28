أمير مرتضى: أشكر فيريرا على المعجزة التي حققها

الشارقة - اميمة ياسر - أكد أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك أن البنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق الأول كلف النادي 13 مليون جنيه فقط وهو لاعب مواليد 2000 ويحتاج الدعم بعدما جاء لخوض تجربة جديدة في أجواء مختلفة.

وتابع في تصريحات تليفزيونية قائلا:" لم أتعاقد مع لاعب كرة سلة لدعم فريق الكرة بحث عن عناصر مميزة أو لديها الموهوبة وتحتاج ظروفة مناسبة للتوهج".

وأضاف: "إبراهيما نداي تعرض لإصابة قوية ودخل في أزمات عديدة مع الجهاز الطبي لرغبته في العودة سريعا لأنه يشعر بالضغط الجماهيري ويريد المشاركة لكننا رفعنا هذا الضغط عن عاتقه وأبلغناه أنه سيشارك في الوقت المناسب".

واختتم تصريحاته قائلا: "أشكر فيريرا على الفترة التي قضاها والمعجزة التي حققها الموسم الماضي، لكنه كان يستعين بجهازه المعاون الأجنبي بشكل أكبر وهذا ما دفع أسامه نبيه لطلب الرحيل أكثر من مرة والآن حان الوقت لمنحه الفرصة لما يملكه من خبرات وشخصية ورؤية".

أولى صفقات الفريق

وأعلن مرتضى منصور رئيس النادى عن أولى صفقات الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الرسميه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحاليه.

الصفقة هى ناصر منسى لاعب ومهاجم نادى البنك الأهلى، تعاقد معه الزمالك لتدعيم خط هجوم الفريق فى يناير الحالى.

وفى تفاصيل الصفقة قال منصور : الحمد لله انتهت وتم التعاقد مع اللاعب، وبشكر امير مرتضى على تعبه فى الصفقة، واللاعب معنا لمدة خمس مواسم قادمة.

واكد أن الصفقة ليس فيها الثنائى حمدي علاء واسامه فيصل ليسوا ضمن الصفقة، وانما فيها اعارة حسام اشرف لمدة موسم واحد واحد فقط.

وأشار الى انه مازال هناك صفقتين يتم التجهيز لهم للاعلان عنه خلال الساعات القادمة، دون الاشارة الى اى أسماء.