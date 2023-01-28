بالمستندات .. فرج عامر يلجأ لنيابة الأموال العامة

الشارقة - اميمة ياسر - واصل فرج عامر، رئيس نادي سموحة التصعيد ضد طارق العشري، المدير الفني السابق للفريق.

صرح فرج عامر عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "ما يحكمني النتائج، لقد جمع سموحة 10 نقاط من 12 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف فقط مقابل 12 في مرمانا".

أضاف "لقد تقدمت بشكوى لنيابة الأموال العامة وشكوى أخرى لوزارة الرياضة بالإضافة إلى إحالة طارق العشري للتحقيق بسبب التطاول ضدي".

أشار "لدي مستندات، فما يحكمني الورق، لا أفتري على أحد، وإذا التزمت الصمت، سأكون شريكا في إهدار المال العام، لقد تعاقد طارق العشري مع 17 لاعبا في بداية الموسم، وطلب الاستغناء عن 11 منهم".

كشف رئيس سموحة "لقد كلفت هذه التعاقدات خزينة النادي أموالا ضخمة، ولم نستفد من هؤلاء اللاعبين، لقد تقاضى جونيور أجايي أكثر من 400 ألف دولار، بينما كان راتبه في ليبيا أقصاه 100 ألف دولار".

وختم فرج عامر تصريحاته "هناك لاعب انضم من هولندا مقابل 95 وكذلك لاعب آخر انضم من فلسطين مقابل 207 ألف دولار، وحصل كلاهما على 60% من هذه المبالغ، ولم يستفد منهما الفريق إطلاقا".