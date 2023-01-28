شكرا لقرائتكم خبر عن المران الأخير للأهلى قبل السفر للمغرب.. محاضرة مع كولر وتقسيمة قوية "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته ظهر اليوم، السبت، على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعداداً للسفر إلى المغرب للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين قبل أن يؤدى الجميع تدريبات بدنية مكثفة تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال.

وقاد ميشيل يانكون مرانا قويًا لحراس الفريق، فيما أجرى الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.

وتتوجه بعثة الأهلى بعد قليل إلى مطار القاهرة الدولي؛ للسفر إلى المغرب، حيث يستهل مشواره فى البطولة بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم 1 فبراير المقبل.

ويستهل الأهلى مشاركته في مونديال الأندية الأربعاء المقبل بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي لمواجهة سياتل ساوندرز الأمريكي بطل كونكاكاف فى ربع نهائي البطولة.

وحال فوز الأهلي على بطلي نيوزيلندا وأمريكا سيلتقى مع ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي البطولة 8 فبراير المقبل.