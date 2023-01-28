شكرا لقرائتكم خبر عن فراس شواط اللاعب رقم 223 فى تاريخ هدافى الإسماعيلى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحولت خريطة كرة القدم فى السنوات الأخيرة من لعبة يتميز خلالها أصحاب المهارات العالية إلى لعبة يسودها السرعة والقوة واللياقة البدنية العالية، لتصبح المهارة وحدها غير كافية فى اللعبة عكس ما كانت عليه فى السابق.

وبالحديث عن السرعة، فنجد أن التونسي فراس شواط مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بات أحد أسرع لاعبي الدوري المصري، وفقاً للغة الإحصائيات، ورغم مشاركته فى مباريات قليلة إلا أنه أصبح مصدر الخطورة الأهم لخط هجوم الدراويش، حيث إن سرعته الفائقة وقدرته على اختراق دفاع المنافسين عند الدخول فى سباق سرعة جعله مصدراً أساسيًا لإزعاج الخط الدفاعى للمنافسين.

ومن أهم ما يميز مهاجم الإسماعيلي الدولي بجانب سرعته هو قدرته على التحكم الكرة وتسجيل الأهداف بالقدمين ليكون اللاعب رقم 223 فى تاريخ الدراويش الذى يحرز أهدافا فى الدوري المحلي.

واستطاع اللاعب التونسي فى حجز مكان أساسي فى تشكيل فريقه خلال الآونة الأخيرة ونجح فى تسجيل هدفين خلال مباراتي طلائع الجيش والداخلية.

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، فى إستعادة انتصاراته بمسابقة الدوري العام، وذلك على حساب الداخلية بعدما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفًا، خلال اللقاء الذى أقيم مساء أمس – الجمعه – على ملعبه بالإسماعيلية، أحرزهم محمد مخلوف والتونسي فراس شواط ومحمد الشامي.