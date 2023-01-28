شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستعد لإعلان صفقاته الجديدة بعد التعادل مع الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد نادى المقاولون العرب لإعلان صفقاته الجديدة خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من آخر مبارياته فى شهر يناير الجارى بالتعادل سلبياً مع الاتحاد السكندرى، ليحتفظ ذئاب الجبل بتواجدهم فى المربع الذهبي.

وكان المقاولون العرب قد اختبر 3 أجانب تحت السن خلال الفترة الماضية تمهيداً لقيدهم في قائمة الفريق لدعم صفوف الذئاب فى النصف الثاني من الدوري.

من جهته أكد شوقي غريب، المدير الفني للمقاولون العرب، تطور أداء الفريق من مباراة لأخرى، رغم التعادل أمام الاتحاد السكندري، في الدوري الممتاز، مشيراً إلى أن لاعبي الفريق أصبحوا تحت الأضواء في الفترة الأخيرة، بعد حصد 16 نقطة من آخر 6 مباريات بالدوري.

وأضاف غريب أن التعادل مع الاتحاد يعد مقبولاً خاصة وأن زعيم الثغر ينافس على المركز الرابع، وحال فوزهم كانوا سيتجاوزون المقاولون في جدول الترتيب، والتعادل حافظ علي تواجد ذئاب الجبل بالمربع الذهبي، ورغم ذلك لم يفكر في اللعب على التعادل، لكنه طالب اللاعبين بالحرص.

وأوضح مدرب المقاولون أن الفردية سر عدم فوز المقاولون بالمباراة، وكل لاعب كان يبحث عن التسجيل، وهو ما أثر على التعاون، على عكس الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن فريقه سيطر على المباراة، والاتحاد ظهر بهجمات في الـ15 دقيقة الأخيرة فقط، عن طريق إبراهيم حسن، بعد نزوله في الجبهة اليمنى.