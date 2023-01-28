شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستعد لإعلان صفقاته الجديدة بعد التعادل مع الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر
وكان المقاولون العرب قد اختبر 3 أجانب تحت السن خلال الفترة الماضية تمهيداً لقيدهم في قائمة الفريق لدعم صفوف الذئاب فى النصف الثاني من الدوري.
وأضاف غريب أن التعادل مع الاتحاد يعد مقبولاً خاصة وأن زعيم الثغر ينافس على المركز الرابع، وحال فوزهم كانوا سيتجاوزون المقاولون في جدول الترتيب، والتعادل حافظ علي تواجد ذئاب الجبل بالمربع الذهبي، ورغم ذلك لم يفكر في اللعب على التعادل، لكنه طالب اللاعبين بالحرص.
وأوضح مدرب المقاولون أن الفردية سر عدم فوز المقاولون بالمباراة، وكل لاعب كان يبحث عن التسجيل، وهو ما أثر على التعاون، على عكس الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن فريقه سيطر على المباراة، والاتحاد ظهر بهجمات في الـ15 دقيقة الأخيرة فقط، عن طريق إبراهيم حسن، بعد نزوله في الجبهة اليمنى.