شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلى خاص لـ عمر كمال وسعد سمير على هامش مران فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدي ثنائي فيوتشر سعد سمير وعمر كمال برنامجاً تأهيلياً خاصاً على هامش مران الفريق استعداداً لمباراة الزمالك، بعدما تأكدت صعوبة لحاق الثنائى فى اللقاء المرتقب مع الفريق الأبيض والمقرر له السابعة مساء غد، الأحد، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وبدأ عمر كمال وسعد سمير تدريبات الجري على هامش مران فيوتشر للتعافى من الإصابة على أمل اللحاق بالمباريات المقبلة لفيوتشر، وكان عمر كمال قد تعرض لإصابة الرشح في الركبة ليغيب عن المباريات الأخيرة لفريقه.

من جهته، حذر على ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، لاعبي الفريق من انتفاضة لاعبي الزمالك في اللقاء المرتقب بين الفريقين، خاصة بعد تولي أسامة نبيه المسؤولية الفنية للفريق بعد إقالة البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وشدد علي ماهر على أن الفريق الأبيض أصبحت لديه دوافع كبيرة للقتال أمام فيوتشر من أجل مصالحة الجماهير، وهو ما يستدعي تركيز اللاعبين للخروج باللقاء إلى بر الأمان.

وكان فيوتشر قد تعادل فى الجولة الماضية أمام المصري بهدف لكل فريق، ليحافظ أبناء علي ماهر على سلسلة اللا هزيمة التي وصلت إلى 22 مباراة متتالية في جميع البطولات.

وترجع آخر هزيمة لفيوتشر إلى نهاية الموسم الماضي، وبالتحديد في 26 أغسطس، عندما خسر فيوتشر أمام الجونة بهدفين مقابل هدف، ثم فاز في الجولة الأخيرة على مصر المقاصة بهدف نظيف، ومن بعدها لم يتذوق أبناء علي ماهر الهزيمة سواء في الدوري أو الكونفدرالية.

وفرض فيوتشر هيمنته على المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة، فاز في 8 مباريات وتعادل فى 7 أخرى ولم يتلق أى هزيمة، وأحرز لاعبو فيوتشر 20 هدفا واستقبلت شباكهم 11.