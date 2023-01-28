شكرا لقرائتكم خبر عن 236 هدفا حصيلة منتخب اليد قبل مواجهة المجر فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير المتابعة لرياضة كرة اليد المواجهة المنتظرة بين منتخب مصر ونظيره المجرى، والمحدد لها الرابعة والنصف عصر غد، الأحد، فى ختام مشواره ببطولة العالم المقامة فى بولندا والسويد لتحديد المركزين السابع والثامن.

وسجل منتخب مصر لكرة اليد 236 هدفا، حتى الآن، فى بطولة العالم، وسجل المنتخب فى اللقاء الأول 31 هدفاً أمام كرواتيا فى ضربة البداية، قبل تسجيل 30 هدفا فى ثانى لقاءاته مع المغرب، و35 هدفا فى الولايات المتحدة الأمريكية فى ختام الدور الأول.

بينما سجل المنتخب فى أول لقاء بالدور الرئيسى 33 هدفاً مقابل 28 لبلجيكا، وأخيرا 22 هدفا فى مباراة الفوز على البحرين التى ضمن الفراعنة من خلالها الصعود إلى دور ربع النهائى قبل تلقى الخسارة 30/25 من الدنمارك فى المباراة الأخيرة ، وسجل المنتخب 22 هدف فى لقاء الخسارة من السويد بربع النهائى مقابل 26 للخصم ، فيما سجل الفراعنة 34 هدف مقابل 35 فى لقاء ألمانيا بأول مباراة فى تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.

وجاءت مواجهة الفراعنة للسويد، فى ظل صعود منتخبنا الوطنى كثان المجموعة الرابعة بعد الخسارة أمام نظيره الدنمارك بنتيجة 30 /25 بآخر مواجهاته فى الدور الرئيسى فى بطولة العالم.

كما استطاع منتخب مصر التأهل إلى الدور الرئيسى لبطولة العالم لكرة اليد المقامة ببولندا والسويد محققا العلامة الكاملة بالدور الأول، بالفوز على كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من ،حراسة المرمى: كريم هنداوى (الزمالك) – عبدالرحمن حُميد (الأهلي) – محمد على (سينفين الإسباني)، الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار (الزمالك) – أحمد مؤمن صفا (الزمالك)، الظهير الأيسر: على زين (دينامو بوخارست الروماني) – حسن قداح (الزمالك)، الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) – أكريم يسرى (الزمالك)، الظهير الأيمن: محسن رمضان (الأهلي) – مهاب سعيد (الأهلي)، صانع ألعاب: يحيى الدرع (فيزبريم المجري) – أحمد هشام السيد "دودو" (نيم الفرنسي) – سيف الدرع (ليموج الفرنسي)، الدائرة: محمد ممدوح هاشم (دينامو بوخاريست الروماني) – إبراهيم المصرى (الأهلي) – أحمد عادل (الأهلي) – شادى خليل (الزمالك) وأحمد خيرى (الأهلى).