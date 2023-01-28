شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. إنجي خير الله أول مدربة مصرية تحقق بطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر البطلة المصرية السابقة إنجي خير الله، بطلة الاسكواش، أول مدربة مصرية تحقق بطولة العالم لمنتخب السيدات، خلال وجودها على رأس القيادة الفنية لمنتخب الفراعنة فى النسخة الأخيرة بكأس العالم والتى أقيمت بمصر وتوج بها منتخبنا الوطني للسيدات، للمرة الخامسة فى تاريخه بعد الفوز على منتخب أمريكا في المباراة النهائية بنتيجة 2/0 .

إنجي خير الله وُلدت فى 5 ديسمبر 1981، واحتلت المرتبة 33 في التصنيف العالمي في مايو 2011 ووصلت إلى مستوى عالٍ من الاحترافية، باحتلالها المرتبة 11 في يوليو 2010.

وكانت خير الله قد احتلت مركز الصدارة في 1999 عندما فازت مع أمنية عبد القوي وإيمان الأمير بلقب فريق الناشئين العالمي، كما وصلت هي نفسها إلى دور نصف النهائي في مسابقات الفردي.

لعبت إنجي خير الله مع جيلها فى الارتقاء باللعبة بمصر، لتفتح مع زميلاتها فى تلك الفترة الباب على مصراعيه للتألق وظهور جيل جديد من سيدات الاسكواش، تمكن بعد ذلك من الهيمنة على عرش اللعبة على المستوى العالمي.

وأكدت إنجي خيرالله أن التتويج بلقب بطولة العالم للاسكواش للفرق و هي مدربة له مذاق مختلف تماما، فعندما كانت لاعبة فهي تركيزها ينصب في الملعب على مستواها و تقديم أفضل مالديها في المباراة ، لكن و هي مدربة فجهودها و تركيزها يكون مقسم على جميع اللاعبات و تصحيح أخطاءهن.