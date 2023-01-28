أسامة نبيه يدرس ضم إبراهيما نداى لقائمة الزمالك أمام فيوتشر

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القاهرة - سامية سيد - يدرس أسامة نبيه، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، ضم السنغالى إبراهيما نداى جناح الفريق لقائمة مباراة فيوتشر، المقرر لها مساء غد الأحد، باستاد القاهرة الدولى.

ويناقش أسامة نبيه مع أفراد جهازه المعاون إمكانية ضم إبراهيما نداى لقائمة لقاء فيوتشر، حتى وإن لم يتم الاعتماد عليه فى اللقاء، إلا أن دخوله القائمة سيرفع معنوياته ويساهم فى عودته بشكل أسرع.

إبراهيما نداي انتظم فى تدريبات الزمالك الجماعية التي أقيمت الخميس الماضى، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي بصورة طبيعية، استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري.

يأتي ذلك عقب انتهاء اللاعب من أداء البرنامج التدريبي الخاص الذي وضع له خلال الفترة الماضية بعد تعافية من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية، وشارك نداي في الفقرة الخططية بجانب التقسيمة الفنية بشكل كامل مع زملائه استعدادا للفترة المقبلة.