شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يبحث عن رابع انتصاراته مع المصرى أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق المصرى مواجهة قوية عندما يلتقى بنظيره فاركو فى الخامسة مساء اليوم، السبت، باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية.

ويبحث حسام حسن المدير الفني للنادي المصري عن رابع انتصاراته مع الفريق البورسعيدي خلال مباراة اليوم، وتولى العميد المهمة الفنية للنادى المصرى خلفاً لإيهاب جلال، والذى رحل عن قيادة الفريق بعد التعادل مع الزمالك فى الجولة الرابعة بالدورى لتراجع النتائج.

وقاد حسام حسن النادى المصرى فى 9 مباريات، حتى الآن، نجح خلالها فى تحقيق 3 انتصارات، وتعادل فى 5 مباريات، وخسر مباراة واحدة كانت أمام أسوان بهدفين مقابل هدف.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن فى جدول مسابقة الدوري برصيد 20 نقطة بعدما خاض 15 مباراة، فاز خلالها بـ4 مباريات وتعادل فى 8 أخرى وخسر 3 لقاءات، وأحرز لاعبو المصري 14 هدفا واستقبلت شباكهم 15.

بينما فاركو يحتل المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، بينما المصري يحتل المركز الثامن برصيد 19 نقطة.

المباراة ستكون صعبة على الفريقين، خاصة فاركو الذى يخوض المواجهة بمدربه الجديد طارق العشري الذى تولى القيادة الفنية خلفا لإيهاب جلال.