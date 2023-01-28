شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تستقر على انتهاء مسابقة الدورى منتصف يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة على إنهاء مسابقة الدوري العام منتصف يوليو المقبل، بحد أقصى، حتى تتمكن من إرسال الأندية المصرية الأربعة المشاركة فى بطولات أفريقيا للموسم المقبل عقب انتهاء البطولة، وليس وفقا لترتيب الدور الأول كما حدث الموسم الماضي.

وكان من المقرر انتهاء الدوري يوم 30 يونيو المقبل، قبل أن تتسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية فى تأجيل نهايته حتى منتصف يوليو، حيث سيتم إجراء بعض التعديلات على مواعيد المباريات.

من ناحية أخرى، كشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة أنه تم إخطار النادى المصرى بسداد غرامة تكرار السباب الجماعى لجماهيره فى مباراة فيوتشر وقدرها 20 ألف جنيه خلال أسبوعين من تاريخ توقيع الغرامة، وحال عدم السداد سيتم اعتبار النادى موقوفا لحين السداد.

وقررت رابطة الأندية توقيع غرامة مالية على النادى المصرى قيمتها عشرون ألف جنيه ومنع 178 مشجع من جماهير النادى من حضور مباراة واحدة لتكرار السباب الجماعى من الجماهير.