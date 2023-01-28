شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يختتم استعداداته اليوم لمواجهة إنبى بمشاركة الصفقات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق سموحة، بقيادة أحمد سامي، اليوم السبت، استعداداته لمواجهة فريق إنبى المقرر لها غدا الأحد، فى إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وطالب أحمد سامي اللاعبين بضرورة التركيز وبذل الجهد من أجل اقتناص الثلاث نقاط لإعادة الفريق لمكانته الطبيعية في الجدول، وحذر المدافعين من ترك المساحات أمام رفيق كابو وأحمد أمين قفة مهاجمى إنبي اللذين يجيدان استغلال المساحات.

وشارك صفقات سموحة الجديدة في المران وظهروا بشكل جيد، الأمر الذي منح أحمد سامي الأريحية فى الدفع بهم فى مواجهة إنبي.

ونجح مجلس إدارة نادى سموحة فى التعاقد مع أحمد سامى لقيادة الفريق الكروى الأول خلال الفترة المقبلة، خلفا لطارق العشرى، الذى تم توجيه الشكر له بعد عقد جلسة لإنهاء كافة الأمور المالية والحصول على الشرط الجزائى.

ويتكون الجهاز الفني لسموحة من: أحمد سامى مدير فنى، صلاح أمين وأحمد حسن مكى مساعدين، عبد البارى المليجى مدير إدارى، عمرو إسماعيل مدير شئون لاعبين، عادل محجوب إدارى، محمد عبد الجواد طبيب، مفيد خليل أخصائى علاج طبيعى، أبو الحسن مدير مالى، على أن يتم تصعيد مدرب حراس من قطاع الناشئين لحين التعاقد مع مدرب حراس مرمى فى القريب.

ويحتل فريق سموحة المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 16 نقطة من 15 مباراة، حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 5 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 9 أهداف، بينما استقبل مرماه 13 هدفا.

جدير بالذكر أن فريق سموحة سقط أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ 15 بالدورى، أحرز هدفى بيراميدز رمضان صبحى فى الدقيقة 16 ومصطفى فتحى فى الدقيقة 56، بينما أحرز هدف سموحة الوحيد أسامة فيصل فى الدقيقة 30 من عمر المباراة.