شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يصدم باريس سان جيرمان بقرار ناري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية إنجليزية مفاجأة من العيار الثقيل حول موقف زين الدين زيدان المفاجئ من تدريب فريق باريس سان جيرمان خلال الفترة القادمة.

وكانت قد أشارت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الأخيرة إلى أن إدارة باريس سان جيرمان تبحث عن بديل لكريستوف جالتيه في الصيف المقبل وأن زيدان هو المرشح الأبرز لخلافته.

قرار مفاجئ من زيدان تجاه تدريب باريس سان جيرمان

ووفقا لما نشرته الصحيفة الإنجليزية "ذا أتلتيك" فإن زيدان يرى أن سان جيرمان مجرد خيار له في المستقبل، لكنه ليس أولوية لدى المدرب الفرنسي.

وأضافت الصحيفة أنه في حالة حصول زيدان على عرضين الأول من باريس سان جيرمان والثاني من مارسيليا، سيفضل الذهاب للعرض الثاني عن تدريب باريس سان جيرمان.

وأكملت الصحيفة الإنجليزية بأنه لا يوجد أي شئ من جانب مارسيليا للتعاقد مع زيدا في الموسم الحالي أو الموسم المقبل.

باريس سان جيرمان تفكر في التعاقد مع زيدان لهذا السبب

الجدير بالذكر أن اسم زيدان قد ارتبط بباريس سان جيرمان في ظل رغبة إدارة الفريق في إقناع كيليان مبابي نجم الفريق، بالبقاء في حديقة الأمراء لفترة طويلة.

