شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة - تعثر انتقال نجم باريس سان جيرمان للدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عالمية عن تعثر انتقال نجم فريق باريس سان جيرمان لصفوف أحد الفرق بالدوري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووفقا لما ذكرته شبكة لو سبورت 10 فإن نافاس دخل في مفاوضات بالفعل مع نادي نوتنجهام فورست خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية إلا أن المفاوضات اقتربت من الفشل.

سبب فشل صفقة نافاس ونوتنجهام فورست

وأضافت الشبكة أن صفقة رحيل نافاس للفريق الإنجليزي تعقدت بشدة وذلك بسبب عدم الوصول لاتفاق بين الطرفين على الأمور المادية.

يذكر أن حارس باريس سان جيرمان قد حصل على العديد من العروض الخارجية وكان أبرزهم عرض من جانب النصر السعودي، إلا أن نجم باريس سان جيرمان فضل اللعب للدوري الإنجليزي.

نافاس يعاني من دكة باريس سان جيرمان

ويعاني نافاس في الفترة الأخيرة من عدم المشاركة مع باريس سان جيرمان بشكل أساسي هذا الموسم خاصة بعدما أصبح الحارس الثاني للفريق فيما أصبح الإيطالي جيانلويجي دوناروما هو الحارس الأساسي للفريق.

