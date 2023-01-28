شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد المران الأخير للأهلى قبل السفر للمغرب للمشاركة فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على فيس بوك جانبا من المران الأخير لفريقها قبل السفر للمغرب، ويتضمن برنامج فريق الكرة بالنادي الأهلي اليوم، السبت، عدة فقرات ضمن تجهيزات الفريق للسفر مساءً إلى المغرب لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وأعلن الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، برنامج الفريق قبل السفر للمغرب مساء اليوم، السبت، على متن طائرة خاصة للمشاركة فى كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يتجمّع لاعبو الفريق بمقر النادى الساعة 9.45 صباحاً استعداداً لخوض المران المقرر له الحادية عشرة صباحاً، ويستهله كولر بمحاضرة أخيرة بالقاهرة قبل رحلة المغرب.

بعد المران يتناول الفريق وجبة الغداء بالنادي فى الثانية ظهراً، ثم ترتدى البعثة الزي الرسمي "البدلة الرسمية" قبل التحرك للمطار لاستقلال طائرة خاصة يسافر بها الفريق للمغرب للمشاركة فى كأس العالم للأندية.

ويستهل الأهلي مشاركته في مونديال الأندية الأربعاء المقبل بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي لمواجهة سياتل ساوندرز الأمريكي بطل كونكاكاف فى ربع نهائي البطولة.

وحال فوز الأهلي على بطلي نيوزيلندا وأمريكا سيلتقى مع ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي البطولة 8 فبراير المقبل.