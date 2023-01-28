شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ ثلاثيات الإسماعيلى فى الإيجبشيان ليج بعد الفوز على الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي فى استعادة انتصاراته بمسابقة الدوري العام على حساب الداخلية بعدما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى أقيم مساء أمس، الجمعة، على ملعبه بالإسماعيلية، أحرزها محمد مخلوف والتونسي فراس شواط ومحمد الشامي.

وتعد هذه النتيجة هى الثانية لفريق الداخلية التى يتعرض لها من الإسماعيلي منذ بداية مشاركته فى المسابقة المحلية، حيث فاز الدراويش من قبل خلال منافسات موسم 2016 / 2017.

ويعتبر الاتحاد السكندري هو الأكثر تعرضا للخسارة بهذه النتيجة برصيد 8 مباريات يليه المنصورة 6 لقاءات ثم المصري ومنتخب السويس 4 مباريات ثم الزمالك وجمهورية شبين 3 مواجهات، وكلا من بني سويف والبلاستيك والشرقية والمنيا والأوليمبي والمريخ البورسعيدي والترسانة والداخلية مباراتين، ثم الطيران والسويس ودمنهور والسكة الحديد وأسكو وغزل دمياط والمقاولون العرب وغزل السويس وغزل المحلة والكروم وبلدية المحلة وأسوان وجولدي وطنطا وبترول أسيوط والأهلي وأسمنت السويس وطلائع الجيش والرجاء وسموحه لقاء واحد.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها الخامسة مساء الأحد 5 فبراير المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري المصري