حرس الحدود يتعاقد مع حارس سموحة لمدة 6 أشهر

القاهرة - سامية سيد - أنهى نادى حرس الحدود تعاقده بشكل رسمي مع الحارس أحمد سعدني قادماً من سموحة لمدة ستة أشهر، تبدأ من يناير الجارى وحتى نهاية هذا الموسم. ووقع الحارس الشاب على عقود مع حرس الحدود في وجود العميد علاء السعدني مدير الكرة ومحمد رزق وكيل اللاعب.

ويسعي حرس الحدود ، تحت قيادة مدربه أحمد أيوب، لتصحيح مساره فى بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم بتحقيق نتائج ايجابيه تساعده علي الهروب مبكرا من فخ الهبوط في ظل تواجده في المركز الأخير برصيد 11 نقطة فقط.

وعاد حرس الحدود من جديد إلى منافسات الدوري المصري الممتاز بعدما صعد نهاية الموسم الماضي من مجموعة القاهرة في الدرجة الثانية.