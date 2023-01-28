شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة جديدة لتحديد مدة غياب جنش عن فيوتشر بعد إصابته بتمزق فى الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى فريق فيوتشر، لفحوصات طبية جديدة لتحديد برنامجه العلاجي ومدة الغياب عن الفريق، وذلك بعد ثبوت إصابته بتمزق بمقدار 7 مللي فى العضلة الخلفية، وتأكد غيابه عن مباراة فريقه المرتقبة مع الزمالك والمقرر لها السابعة مساء غدٍ الأحد ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وكان جنش قد غادر مباراة فيوتشر والمصري والتي جمعت الفريقين في الجولة الماضية بالدوري وانتهت بالتعادل السلبي، بعد تعرضه للإصابة وعدم قدرته على استكمال اللقاء قبل أن يخضع لفحص طبي أثبت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

وحذر علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، لاعبي الفريق، من انتفاضة لاعبي الزمالك في اللقاء المرتقب بين الفريقين، خاصة بعد تولي أسامة نبيه المسؤولية الفنية للفريق بعد إقالة البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وشدد علي ماهر على أن الفريق الأبيض أصبحت لديه دوافع كبيرة للقتال أمام فيوتشر من أجل مصالحة الجماهير، وهو ما يستدعي تركيز اللاعبين للخروج باللقاء إلى بر الأمان.

وكان فيوتشر قد تعادل في الجولة الماضية أمام المصري بهدف لكل فريق، ليحافظ أبناء علي ماهر على سلسلة اللا هزيمة التي وصلت إلى 22 مباراة متتالية في جميع البطولات.

وترجع آخر هزيمة لفيوتشر إلى نهاية الموسم الماضي، وبالتحديد في 26 أغسطس، عندما خسر فيوتشر أمام الجونة بهدفين مقابل هدف، ثم فاز في الجولة الأخيرة على مصر المقاصة بهدف نظيف، ومن بعدها لم يتذوق أبناء علي ماهر الهزيمة سواء في الدوري أو الكونفدرالية.

وفرض فيوتشر هيمنته على المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة، فاز في 8 مباريات وتعادل في 7 أخرى ولم يتلقى أي هزيمة، وأحرز لاعبو فيوتشر 20 هدفا واستقبلت شباكهم 11 هدفا أخر.