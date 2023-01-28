شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر والمجر فى ختام تحديد مراكز بطولة العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا، نظيره المجرى غدا الأحد، فى ختام مشواره ببطولة العالم المقامة فى بولندا والسويد لتحديد المركزين السابع و الثامن.

تقام مباراة مصر والمجر فى الرابعة والنصف عصر غد، الأحد، وتذاع على شاشة قناة أون تايم سبورتس، ويسعى منتخب اليد فى هذه المواجهة للاحتفاظ بالمركز السابع الذى حققه الفراعنة فى آخر نسخة 2021 والتى أقيمت فى مصر.

وخسر منتخب مصر لرجال كرة اليد أمام نظيره الألمانى بنتيجة 35/34، ضمن أول مواجهات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن فى بطولة العالم، بعد الخسارة أمام نظيره السويدى الأربعاء بنتيجة 26/22 فى إطار ربع نهائى بطولة العالم فى نسختها الـ28 .

وجاءت مواجهة الفراعنة للسويد، فى ظل صعود منتخبنا الوطنى كثان المجموعة الرابعة بعد الخسارة أمام نظيره الدنمارك بنتيجة 30 /25 بآخر مواجهاته فى الدور الرئيسى فى بطولة العالم. واستطاع منتخب مصر لرجال كرة اليد تحقيق الفوز على نظيره البحرينى بنتيجة 26 / 22 يوم السبت الماضى فى ثانى مباريات الدور الرئيسى ببطولة العالم، ليضمن التأهل إلى دور ربع النهائى. ونجح منتخب اليد فى تحقيق الفوز بلقاء البحرين لضمان الصعود رسميا إلى دور ربع النهائى بالبطولة، خاصة أنه نجح فى الفوز بأول مباريات الدور الرئيسى على بلجيكا بنتيجة 33 / 28. كما استطاع منتخب مصر التأهل إلى الدور الرئيسى لبطولة العالم لكرة اليد المقامة ببولندا والسويد محققا العلامة الكاملة بالدور الأول، بالفوز على كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من ،حراسة المرمى: كريم هنداوى (الزمالك) – عبدالرحمن حُميد (الأهلي) – محمد على (سينفين الإسباني)، الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار (الزمالك) – أحمد مؤمن صفا (الزمالك)، الظهير الأيسر: على زين (دينامو بوخارست الروماني) – حسن قداح (الزمالك)، الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) – أكريم يسرى (الزمالك)، الظهير الأيمن: محسن رمضان (الأهلي) – مهاب سعيد (الأهلي)، صانع ألعاب: يحيى الدرع (فيزبريم المجري) – أحمد هشام السيد "دودو" (نيم الفرنسي) – سيف الدرع (ليموج الفرنسي)، الدائرة: محمد ممدوح هاشم (دينامو بوخاريست الروماني) – إبراهيم المصرى (الأهلي) – أحمد عادل (الأهلي) – شادى خليل (الزمالك) وأحمد خيرى (الأهلى).