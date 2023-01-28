الامارات | كلوب يحدد سببا رئيسيا لمعاناة محمد صلاح.. ويصدم جمهور ليفربول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار النجم المصري محمد صلاح قلق أنصار ليفربول في الفترة الأخيرة، بعد أن تراجع مستواه بشكل كبير للغاية، الأمر الذي تسبب في تراجع القوة الهجومية الضاربة لليفربول، الذي يعاني في المركز التاسع من الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 29 نقطة، بفارق 21 نقطة عن أرسنال المتصدر، ما يعني عمليا ضياع فرصة إحراز لقب الدوري في الموسم الجاري.

وقبل مواجهة برايتون غدا في مباراة صعبة على ليفربول ضمن كأس الاتحاد، وهو الفريق نفسه الذي سبق وتعادل معه في الدوري ذهابا، حدد مدرب ليفربول يورغن كلوب في تصريح صحافي نقلته وسائل إعلام إنجليزية، بينها صحيفة "ديلي ميل" بعض الأسباب التي تفسر معاناة صلاح أمام الشباك، والتراجع الملحوظ في مستواه، وقال كلوب إن السبب الرئيس هو تغيير المنظومة الهجومية، خاصة على مستوى العناصر، وشدد على أن رحيل السنغالي ساديو مانيه، وكذلك تراجع مستوى البرازيلي فيرمينيو وكثرة إصاباته، أحدث خلال كبيرا في ثلاثي الهجوم الذي كان يقوده صلاح في السابق، وأسهم في نجاحات كبيرة لليفربول.

وقال إن هجوم ليفربول المرعب اقترن لفترة طويلة بذلك الثلاثي الذي أعاد ليفربول إلى منصة التتويج في الدوري الانجليزي، كما أعاده أيضا إلى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وأشار إلى أن غياب مانيه أثر بشكل كبير في مستوى هجوم ليفربول، وأن ذلك لا يمكن تجاهله.

وحتى الآن في الموسم الجاري، سجل صلاح 7 أهداف فقط في 19 مباراة، بينما في الموسم الماضي كان قد سجل 23 هدفا، وأحرز لقب الهداف مناصفة مع نجم توتنهام سون.

وشدد على أن صلاح لم يحصل على الوقت الكاف للتأقلم مع العناصر الجديدة، وقال إن تأثر جوتا بالإصابات، وكذلك دياز، ثم قدوم داروين نونيز، وكذلك الهولندي غاكبو لم يمنح صلاح الفرصة الكافية للانسجام معهم.

وشدد على أن الأمر يتطلب الصبر ووقتا طويلا لكي يتم الحكم على العناصر الجديدة في هجوم ليفربول، ومدى توافقها مع طريقة لعب صلاح والشكل الهجومي الذي اعتاد عليه أنصار "الريدز". وأشار إلى أن الانتصار في مباراة، قد لا يعني بالضرورة استعادة ليفربول عافيته، قائلا إن الامر قد يطول قبل أن يعود ليفربول قويا كما كان في الفترة السابقة، مطالبا مشجعيه بالصبر.