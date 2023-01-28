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موعد مباراة جيرونا وبرشلونة في الدوري الإسباني

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة جيرونا وبرشلونة في والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يتطلع لمواصلة السير بقوة في الموسم الجاري حين يحل ضيفًا على جيرونا في الجولة 19 من الدوري الإسباني 2022-23.

 

فريق المدرب تشافي هيرنانديز يمر بلحظة رائعة في مشواره، إذ يتصدر الدوري الإسباني ووصل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، كما حصل على السوبر الإسباني أمام غريمه .

 

موعد مباراة جيرونا وبرشلونة في الدوري الإسباني 

 

أما جيرونا فيحتل المركز الحادي عشر في الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، ودائمًا ما يعقد المباريات على برشلونة خصوصًا على ملعبه.

وياتي موعد مباراة جيرونا وبرشلونة في الجولة 19 من الدوري الإسباني هو يوم السبت 28 يناير 2023، على ملعب مونتيليفي معقل النادي الأندلسي.

 

ستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع مساءً بتوقيت .

 

تذاع مباريات بطولة الدوري الإسباني حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات "beinsports" ، وبالتأكيد ستذاع مباراة جيرونا وبرشلونة على شاشتها.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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