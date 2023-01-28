شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة جيرونا وبرشلونة في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يتطلع برشلونة لمواصلة السير بقوة في الموسم الجاري حين يحل ضيفًا على جيرونا في الجولة 19 من الدوري الإسباني 2022-23.

فريق المدرب تشافي هيرنانديز يمر بلحظة رائعة في مشواره، إذ يتصدر الدوري الإسباني ووصل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، كما حصل على السوبر الإسباني أمام غريمه ريال مدريد.

أما جيرونا فيحتل المركز الحادي عشر في الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، ودائمًا ما يعقد المباريات على برشلونة خصوصًا على ملعبه.

وياتي موعد مباراة جيرونا وبرشلونة في الجولة 19 من الدوري الإسباني هو يوم السبت 28 يناير 2023، على ملعب مونتيليفي معقل النادي الأندلسي.

ستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية.

تذاع مباريات بطولة الدوري الإسباني حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات "beinsports" الرياضية، وبالتأكيد ستذاع مباراة جيرونا وبرشلونة على شاشتها.