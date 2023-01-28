شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ريدينج في كأس إنجلترا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يخوض فريق مانشستر يونايتد، مواجهة قوية، مساء اليوم السبت، أمام نظيره ريدينج، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ريدينج في كأس إنجلترا

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد أمام ريدينج في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثانية عشر عند منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وتذاع المباراة بين مانشستر يونايتد وريدينج حصريًا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الحاصلة على حقوق بث مباريات كأس إنجلترا في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، حقق فوزا كبيرا على حساب نظيره فريق نوتينجهام فورست، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وشهدت المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب نوتينجهام فورست، سيطرة تامة من مانشستر يونايتد.

وأحرز ماركوس راشفورد الهدف الأول في الدقيقة 13، وأضاف فيجورست الهدف الثاني في الدقيقة 45 واختتم فيرنانديز الأهداف في الدقيقة 90.

ومن المقرر أن يواجه فريق مانشستر يونايتد نظيره فريق نوتنجهام فورست، الأسبوع المقبل على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.