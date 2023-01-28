شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى ثانى جولات الدور الأول للمرحلة الثانية بدورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، السبت، مواجهات قوية فى ثانى جولات الدور الأول بالمرحلة الثانية من دورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023.

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من، الجزيرة مع سبورتنج وسموحة مع الشمس والطيران مع الزمالك والمعادى مع الأهلى والترسانة مع البنك الأهلى ومدينة نصر مع الزهور وهليوليدو مع هليوبوليس وأصحاب الجياد مع اتحاد الشرطة.

وأعلنت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد عن تعديل موعد مباراة قمة دورى المحترفين بين الأهلى والزمالك و المحدد لها يوم 23 فبراير المقبل ضمن المرحلة الثانية بالدورى لتقام فى تمام الثامنة مساءا بدلا من الرابعة عصرا.

ومن المقرر أن يقام اللقاء على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر و التى أصبحت تستضيف لقاءات القمة بكرة اليد خلال الفترة الأخيرة .

ويشهد دورى محترفى اليد فترة توقف خلال هذه الفترة ، نظرا لمشاركة المنتخب فى بطولة العالم المقامة ببولندا و السويد و التى تستمر حتى يوم 29 يناير الجارى.