شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يجهز أحمد فتوح للمشاركة أمام فيوتشر غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز أسامة نبيه، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق للعودة للمشاركة فى مواجهة فيوتشر المقرر لها مساء غد الأحد باستاد القاهرة الدولى.

ويكثف أسامة نبيه جلساته مع فتوح لتجهيزه من الناحية الذهنية والفنية للعودة للمشاركة مع الفريق بعد غيابه فى المواجهات الماضية، بسبب أزمته، ويرغب المدير الفنى فى تجهيز كافة العناصر التى سيعتمد عليها فى المرحلة المقبلة.

وكان أسامة نبيه عقد جلسة مع "فتوح" عقب انتهاء التقسيمة الفنية أمس الجمعة، تم خلالها الحديث مع اللاعب في بعض الأمور الخططية الخاصة بجانب منحه بعض النصائح والتعليمات استعدادا للفترة المقبلة.

بعد ذلك أدى اللاعب تدريبات تأهيلية إضافية، وفقا لقرار أسامة نبيه المدير الفني، لتجهيزة بأفضل شكل ممكن للفترة المقبلة.