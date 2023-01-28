شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يبحث عن الفوز الأول على المصرى فى المواجهة الثالثة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو ضيفًا على المصري فى الخامسة مساء اليوم، السبت، باستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

يدخل فريق فاركو المباراة تحت قيادة طارق العشري فى المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة، بينما يقود فريق المصرى حسام حسن فى المركز الثامن برصيد 20 نقطة.

وتعد تلك المواجهة هى الثالثة بين الفريقين فى مسابقة الدوري الممتاز.

وكانت نتائج المواجهات السابقة بين الفريقين كالتالي :

موسم 2021/2022

الدوري الممتاز :

الدور الأول فوز المصري 1-0 باستاد برج العرب

الدور الثاني: التعادل 0-0 باستاد برج العرب

ويقود المباراة تحكيميًا أحمد حمدي، ويعاونه كل من تامر رشاد مساعد أول، خالد رمضان مساعد ثان، سامح حسين حكم رابع، مصطفى مدحت حكم تقنية الفيديو ومحمد عبد الحافظ حكم مساعد لتقنية الفيديو.

وخسر فاركو مباراته الأخيرة مع انبى بهدف دون رد في الوقت القاتل من عمر مباراة الفريقين بالجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري العام.

وفى المقابل، يدخل الفريق البورسعيدي المباراة منقوصا من عدد من لاعبيه بعدما اتفق مجلس إدارة النادي المصري مع ثنائي الفريق، عمرو مرعي وعمرو طارق، على الرحيل عن النادي خلال الميركاتو الشتوي الجاري وفسخ عقديهما بالتراضي.