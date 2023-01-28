شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن مكى عقب اعتزاله كرة القدم: دعواتكم بالتوفيق فى بداية عمل جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أحمد حسن مكى، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، رسالة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" عقب قرار اعتزاله كرة القدم والانضمام إلى الجهاز الفني الجديد لفريق سموحة بقيادة أحمد سامى.

وجاءت الرسالة كالتالى: "لكل بداية نهاية بعد مشوار طويل راضي فيه عن نفسي وعن اللي قدمته في الملاعب المصرية وأنديتها اللي اتشرفت أني لبست قميصهم بداية من نادي حرس الحدود اللي كان له دور كبير في حياتي وفضل كبير في معرفه الناس بيا ثم المحطة الأهم في تاريخي وهي انضمامي لنادي الزمالك ثم نادي سموحة ثم الجونة ثم المقاولون ثم نادي أهلي طرابلس الليبي وأعتقد أني كنت سفير جيد للاعبين المصريين هناك وطبعا أهم حاجة في تاريخ أي لاعب هي ارتداء قميص منتخب بلده وأعتقد أني كنت على قدر المسئولية في كل الأماكن اللي تواجدت فيها .عايز أشكر مدربيني وزملائي وأي فرد كان له دور إيجابي أو سلبي في حياتي اتعلمت منه والنهارده ببدأ حياة جديدة ولكن المرة دي خارج المستطيل الأخضر اللي ما نقدرش نبعد عنه من حبنا فيه وشغفنا بيه، النهارده ببدأ حياتي كمدرب في الجهاز الفني المحترم للفريق الأول بنادي سموحة بقيادة الكابتن أحمد سامي اللي عايز أشكره على منحي الفرصة الكبيرة دي، وعايز أشكر المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة ودكتور عمر الغنيمي وأعضاء مجلس الإدارة المحترمين على ثقتهم الغالية، دعواتكم بالتوفيق في بداية عمل جديد، احمد حسن مكي".

ويتكون الجهاز الفني لسموحة من: أحمد سامى مدير فنى، صلاح أمين وأحمد حسن مكى مساعدين، عبد البارى المليجى مدير إدارى، عمرو إسماعيل مدير شئون لاعبين، عادل محجوب إدارى، محمد عبد الجواد طبيب، مفيد خليل أخصائى علاج طبيعى، أبو الحسن مدير مالى، على أن يتم تصعيد مدرب حراس من قطاع الناشئين لحين التعاقد مع مدرب حراس مرمى فى القريب.

ويحتل فريق سموحة المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 16 نقطة من 15 مباراة، حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 5 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 9 أهداف، بينما استقبل مرماه 13 هدفا.