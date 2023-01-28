شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق منافسات الكاتا فى الدورى العالمى للكاراتيه بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام مسابقات الكاتا رجال فى منافسات الدورى العالمى للكاراتيه اليوم السبت، باستاد القاهرة، وتستمر حتى 29 يناير الجارى.

وتنطلق منافسات دورى المجموعات فى الساعة 10.30 صباحا ودور ربع النهائى فى الساعة 6.45 مساء ودور نصف النهائى للكوميتيه فى موازين -84 كجم رجال، و+84 كجم رجال، و -61 كجم سيدات، و -68 كجم سيدات، و+68 كجم سيدات فى تمام الساعة 7.35 مساء على أن تنتهى منافسات اليوم فى تمام الساعة 8.30 مساء.

وتقام غدا الأحد مباريات الميداليات البرونزية الساعة 10 صباحا وتقام المباريات النهائية فى منافسات الكاتا والكوميتيه للرجال والسيدات فى تمام الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 6 مساء ويتبعها حفل توزيع الجوائز على أصحاب الميداليات فى البطولة.

وتعود سلسلة بريمييرليج الكاراتيه إلى القاهرة بعد عام من التوقف، حيث استضافت العاصمة المصرية بطولة البريمييرليج عام 2021 للمرة الأخيرة واستطاعت مصر الفوز بلقب البطولة والتتويج بخمس ميداليات ذهبية، وفى عام 2022، استضافت القاهرة بطولة سيرياس ايه Series A.