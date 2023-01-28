شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يستعير لاعبين من الأهلى لدعم صفوفه فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت لجنة الكرة بنادى أسوان الرياضى فى الاتفاق مع قطاع الكرة بالنادى الأهلى والذى وافق على إعارة لمدة 6 أشهر لنادى أسوان لكل من اللاعب أحمد أشرف فى مركز وسط الملعب مواليد 2001 واللاعب محمد حمدى ميسى جناح وسط مهاجم مواليد 2003. جاءت الصفقتان فى إطار خطة تدعيمات فريق الكرة الأول وتلبية احتياجات المدير الفنى خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير 2023. وستواصل لجنة الكرة والتعاقدات بأسوان جهودها لتدعيم الفريق حتى غلق باب القيد بنهاية شهر يناير، فى ظل دعم ومساندة مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى لمسيرة فريق الكرة الأول بالدورى الممتاز موسم 2022 / 2023.