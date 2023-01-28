شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر لـ"العشرى": لن أترك حقى بعد التطاول عليّ ومؤمن زكريا لن يكلف خزينة سموحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وأضاف فرج عامر، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2: "إن النيجيري جونيور أجايى ما زال مصابا، حيث يتقاضى ما يقرب من 450 ألف دولار، وهناك لاعبون آخرون لا أحد يعلم عنهم شيئا تم منحهم مبالغ مالية تقترب من 300 ألف دولار".
وأضاف: "حسام حسن وزياد طارق انتقلا لفريق سموحة من الأهلى على سبيل الإعارة دون مقابل مادى، ولكن يتم تحمل الرواتب الخاصة بهما فقط، وانتقل محمد مغربى لمدة سنة ونصف حيث أول 6 أشهر مجانا والسنة الأخرى مقابل مليون جنيه".
واختتم فرج عامر حديثه قائلا: "المفاوضات مع الزمالك بشأن محمود شبانة مستمرة حتى الآن، ولم يتم حسم عودته للفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية".