شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر لـ"العشرى": لن أترك حقى بعد التطاول عليّ ومؤمن زكريا لن يكلف خزينة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وجه فرج عامر، رئيس نادى سموحة، رسالة إلى طارق العشرى، المدير الفني لفريق فاركو حاليا، قائلا: "سبب رحيل المدرب سوء النتائج وضم لاعبين في الانتقالات الصيفية دون المستوى، وتم تحويل جميع الأوراق إلى النيابة والأموال العامة ووزير الشباب والرياضة، ولن أترك حقى بعد التطاول عليّ".

وأضاف فرج عامر، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2: "إن النيجيري جونيور أجايى ما زال مصابا، حيث يتقاضى ما يقرب من 450 ألف دولار، وهناك لاعبون آخرون لا أحد يعلم عنهم شيئا تم منحهم مبالغ مالية تقترب من 300 ألف دولار".

وعلق فرج عامر على انضمام مؤمن زكريا للجهاز الفني الجديد لفريق سموحة بقيادة أحمد سامى قائلا: "مؤمن زكريا وقع لسموحة منذ الصعود للدورى الممتاز، ولكنه فضّل الانتقال إلى المصرى البورسعيدى، وسوف ينضم إلى الجهاز الإدارى، وهو دائم التواصل معى ولن يكلف خزينة النادى أي مبالغ مالية".

وأضاف: "حسام حسن وزياد طارق انتقلا لفريق سموحة من الأهلى على سبيل الإعارة دون مقابل مادى، ولكن يتم تحمل الرواتب الخاصة بهما فقط، وانتقل محمد مغربى لمدة سنة ونصف حيث أول 6 أشهر مجانا والسنة الأخرى مقابل مليون جنيه".

واختتم فرج عامر حديثه قائلا: "المفاوضات مع الزمالك بشأن محمود شبانة مستمرة حتى الآن، ولم يتم حسم عودته للفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية".