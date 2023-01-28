خالد جلال: ناصر منسى لديه مرونة تكتيكية وقادر على النجاح مع الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - أكد خالد جلال، نجم الزمالك ومدرب البنك الأهلى السابق، أن ناصر منسى، لاعب الزمالك الجديد، سيكون إضافة كبيرة للقلعة البيضاء ولديه مرونة تكتيكية فى الملعب.

وقال خالد جلال، فى مداخلة فى برنامج "زملكاوى" بقناة الزمالك: "ناصر منسى لديه مرونة تكتيكية ويجيد اللعب فى مركز الجناح كما لعبها مع الطلائع، رغم أن مركزه الأساسى مهاجم ويجيد ضربات الرأس ويستغل أنصاف الفرص، كما أنه محطة يساعد كل اللاعبين تحته".

وأضاف خالد جلال: "ناصر منسى لديه كل المميزات والقدرات التى تمنحه النجاح فى الزمالك، بالإضافة إلى أنه لاعب ملتزم داخل وخارج الملعب وهو زملكاوى الانتماء".

وتابع: "ناصر منسى سيندمج سريعا مع لاعبى الزمالك، وهو أحد أسباب نجاح البنك الأهلى فى الفترة الأخيرة، وحاول الانتقال إلى الزمالك فى الموسم الماضى".

وأعلن نادى الزمالك عن التعاقد مع ناصر منسى، مهاجم البنك الأهلى، فى أولى صفقاته فى الانتقالات الشتوية لتدعيم صفوفه.

وجاء التعاقد مع ناصر منسى لتدعيم خط الهجوم، مقابل إعارة حسام أشرف، لاعب الزمالك الناشئ، لفريق البنك الأهلى لمدة عام بجانب المقابل المدى.

ووجه مجلس ادارة الزمالك الشكر للواء أشرف رئيس نادى البنك الأهلى، وأعضاء مجلس الإدارة.

وأعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، أنه تتبقى صفقتان يتم العمل على إنهائهما قبل نهاية الانتقالات الشتوية.