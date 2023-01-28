شكرا لقرائتكم خبر عن زوران يمنح لاعبى الاتحاد السكندرى راحة 48 ساعة بعد التعادل مع المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، لاعبى سيد البلد، راحة لمدة 48 ساعة، لمنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس والاطمئنان على أسرهم؛ بسبب ضغط مباريات الدورى المصري.

ويعود لاعبو سيد البلد للمران الجماعى يوم الإثنين، استعدادا لمواجهة الإسماعيلى يوم 5 فبراير المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وتعادل الاتحاد السكندرى سلبيا مع نظيره المقاولون العرب في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة على استاد الجبل الأخضر، ضمن الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة، يحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى برصيد 28 نقطة، وذلك بعدما خاض 16 مباراة، فاز المقاولون فى 7 مباريات وتعادل فى مثلها وخسر مباراتين فقط، وسجل لاعبو المقاولون 20 هدفا واستقبلت شباكهم 15 هدفا آخر.

بينما ارتفع رصيد الاتحاد السكندرى للنقطة 26 يحتل بها المركز السادس فى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 8 مواجهات وتعادل فى لقاءين وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 16 هدفاً واستقبلوا مثلها.

بدأ المقاولون المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى.. محمود أبو السعود، خط الدفاع.. جوزيف بنسون، أحمد علاء، فاروق نور الدين، عمر فايد، خط الوسط.. عبد الرحمن "جبنة "، محمد مجلى، أحمد الشيمى، أحمد عاطف "قطة"، الهجوم.. جون أوكلى، أمادو أنياص.

ودخل الاتحاد السكندرى المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى.. مهدى سليمان، خط الدفاع.. هشام صلاح، خالد صبحى، محمود علاء، صبرى رحيل، خط الوسط.. خالد الغندور، مورو ساليفيو، محمد محمود، إسلام عبد النعيم، الهجوم.. أوستين أوموتو، أحمد عادل "ميسى".