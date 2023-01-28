شكرا لقرائتكم خبر عن وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام الأسبق يقدم واجب العزاء فى الصحفى علام عبد الغفار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام السابق، على تقديم واجب العزاء في الزميل علام عبد الغفار، نائب رئيس التحرير، ورئيس قسم المحافظات بجريدة ”الخليج 365”، والذى أقيم في مسجد الحامدية الشاذلية، بمنطقة المهندسين.

وكان قد بدأ ”الخليج 365” في تلقي العزاء في الكاتب الصحفي علام عبد الغفار، ونائب رئيس التحرير، ورئيس قسم المحافظات بمؤسسة ”الخليج 365”، مساء اليوم الجمعة بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، بحضور الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الخليج 365، والكاتب الصحفي عبد الفتاح عبد المنعم، رئيس التحرير التنفيذي، وأسرة الراحل والزملاء والزميلات بالمؤسسة.

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الزميل علام عبد الغفار، الذى وافته المنية فجر الثلاثاء الماضي، بعد صراع قصير مع المرض.

ونعت الشركة الزميل الراحل، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

ونعت مؤسسة وفريق عمل ”الخليج 365” برئاسة الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الخليج 365، الزميل الراحل، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وصعدت روح الزميل إلى بارئها بعد صراع مع المرض استمر عدة أسابيع، جعلها الله في ميزان حسناته، ونعزى أنفسنا وأهله وأصدقاءه ومحبيه، فقد كان إنسانا مجتهدا خلوقا نبيلا، وصحفيا متفانيا فى عمله، رحمه الله وعوّضه خيرا فى الجنة بإذنه تعالى.

والتحق الزميل الراحل علام عبد الغفار، بالعمل في مؤسسة الخليج 365 قبل نحو 14 عامًا، تدرج خلالها بين أقسام المؤسسة المختلفة، وبرز نجمه في قسم الأخبار بداية عمله، من خلال تغطيته المتميزة لأخبار محافظة الجيزة، وتقديمه عددا من التحقيقات الصحفية البارزة واهتمامه بهموم ومطالب أهالى محافظة الجيزة، أهّلته لأن يحجز مكانه بين كبار الصحفيين فى مصر، فقد كان يتنقل ميدانيًا لرصد شكاوى ومطالب الأهالي في كافة مدن المحافظة.