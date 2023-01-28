الامارات | الكمالي: الإقبال المتزايد من الهيئات يكتب شهادة نجاح جديدة لـ «ماراثون دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ العد التنازلي لانطلاق ماراثون دبي العالمي والمقرر له 12 فبراير المقبل، ضمن مبادرات مجلس دبي الرياضي ومع اقتراب الموعد لعودة هذا الحدث العالمي إلى الأجندة الدولية بدأت الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة بتشجيع العاملين فيها على المشاركة في الحدث العالمي الذي يضم سباق النخبة لمسافة 42.195 كلم، والسباق الجماهيري لمسافة 10 كلم، والسباق العائلي لمسافة 4 كلم. ولعل في مقدمة هذه الهيئات، هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وبلدية دبي، وسوق دبي الحرة، وخدمة الأمين وجمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين.

وقال المنسق العام للماراثون، أحمد الكمالي في تصريح صحافي: «سعيد بهذا الإقبال المتزايد من المواطنين والمقيمين على حد سواء، وهو ما يكتب شهادة نجاح جديدة للسباق». وبين أن مشاركة الهيئات المختلفة تشكل زخماً كبيراً للماراثون، كما سيقوم تلفزيون دبي بنقله على الهواء مباشرة.